HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahin Baba Vanga'dan tüm dünyayı titretecek sözler! 2022 yılı için 6 kehanetten 2'si gerçek oldu

Kahin Baba Vanga'dan tüm dünyayı titretecek sözler! 2022 yılı için 6 kehanetten 2'si gerçek oldu

16.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahin Baba Vanga olarak bilinen Bulgar kahin, yıllar öncesinden yaptığı tahminleriyle tüm dünyayı titretmeye devam ediyor. Şaşkına çeviren tahminlerde bulunan ve 2022 yılı için 6 kehanet belirten Baba Vanga'nın 2 kehaneti daha şimdiden gerçek oldu.

Kahin Baba Vanga'dan tüm dünyayı titretecek sözler! 2022 yılı için 6 kehanetten 2'si gerçek oldu

Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkına çeviren Baba Vanga'nın 2022 yılı için belirttiği 6 kehanet olay yarattı. Günümüzde hala sosyal medyada gündeme taşınan Baba Vanga'nın söylemleri dikkat çekmeye devam ediyor.

PARANORMAL YETENEKLERE SAHİP

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 doğumlu, ismi Vangelia Gushterova olan kör bir Bulgar mistikdir.

baba vanga

Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanı olarak biliniyor.

baba vanga1

Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu.

baba vanga2

Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir.

baba vanga3

2022 YILI İÇİN KEHANETLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Kör Bulgar Kahin Baba Vanga olarak bilinen mistik kişinin 2022 yılı için yaptığı olağanüstü kehanetler adeta tüyleri ürpertiyor. 2022 yılında meydana gelecek olan 6 kehanete yıllar önce değinen ünlü kahinin tahminlerinden 2 tanesi şimdiden gerçek oldu.

İŞTE BABA VANGA'NIN 2022 YILI 6 KEHANETİ

Ünlü kahin Baba Vanga, Sibirya’da donmuş toprağın altında hapsolmuş ölümcül bir virüsün uzun yıllar sonra keşfedileceğini bildirmişti.

korona

Baba Vanga’nın dünyayı büyük bir krize sürekleyecek olan diğer tahmini ise ciddi bir kuraklık ve kıtlık yaşanacağı yönünde.

kuraklık

Kör kahin Avrupa'da meydana gelecek aşırı sıcaklık sonrasında tahıl krizinin yaşanacağını yıllar öncesinde söylemişti. Vanga'nın kehanetleri sonrasında bu sözlerle gerçek hayatta yaşananlar örtüşmeye başladı.

sıcaklık

Baba Vanga, dünyada meydana gelecek olan yoğun ve aşırı sıcaklar sonrasında içme suyunun büyük bir tehlike altına gireceğini belirtmiş ve birçok ülkenin çekirge istilasına maruz kalacağını bildirmişti.

çekirge

Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı bir diğer tahmin ise uzaylı istilası oldu. Günlerden birinde uzaylıların dünyaya geleceğini ve herkesin bununla yüzleşeceğini belirtmişti.

uzaylı

Baba Vanga'nın son kehaneti ise sanal gerçeklik oldu. Kahin Vanga günümüzde sanal gerçekliğin gerçek hayatta büyük bir ilgili göreceğini ve birçok insanın sanal gerçekliğin içine düşeceğini belirtmişti.

sanal gerçeklik


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de korkutan yangın! Ağaçlandırma sahasına sıçradıİzmir'de korkutan yangın! Ağaçlandırma sahasına sıçradı
Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!
SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çektiSON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
kahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

ABD'nin çifte standardı! Tartışma yaratan karar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış hapishane tüyler ürpertti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.