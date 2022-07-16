Kahin Baba Vanga'dan tüm dünyayı titretecek sözler! 2022 yılı için 6 kehanetten 2'si gerçek oldu

Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına kehanetleriyle tüm dünyayı şaşkına çeviren Baba Vanga'nın 2022 yılı için belirttiği 6 kehanet olay yarattı. Günümüzde hala sosyal medyada gündeme taşınan Baba Vanga'nın söylemleri dikkat çekmeye devam ediyor.

PARANORMAL YETENEKLERE SAHİP

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 doğumlu, ismi Vangelia Gushterova olan kör bir Bulgar mistikdir.

Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanı olarak biliniyor.

Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu.

Küçükken arkadaşlarıyla "iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir.

2022 YILI İÇİN KEHANETLERİ TÜYLER ÜRPERTTİ

Kör Bulgar Kahin Baba Vanga olarak bilinen mistik kişinin 2022 yılı için yaptığı olağanüstü kehanetler adeta tüyleri ürpertiyor. 2022 yılında meydana gelecek olan 6 kehanete yıllar önce değinen ünlü kahinin tahminlerinden 2 tanesi şimdiden gerçek oldu.

İŞTE BABA VANGA'NIN 2022 YILI 6 KEHANETİ

Ünlü kahin Baba Vanga, Sibirya’da donmuş toprağın altında hapsolmuş ölümcül bir virüsün uzun yıllar sonra keşfedileceğini bildirmişti.

Baba Vanga’nın dünyayı büyük bir krize sürekleyecek olan diğer tahmini ise ciddi bir kuraklık ve kıtlık yaşanacağı yönünde.

Kör kahin Avrupa'da meydana gelecek aşırı sıcaklık sonrasında tahıl krizinin yaşanacağını yıllar öncesinde söylemişti. Vanga'nın kehanetleri sonrasında bu sözlerle gerçek hayatta yaşananlar örtüşmeye başladı.

Baba Vanga, dünyada meydana gelecek olan yoğun ve aşırı sıcaklar sonrasında içme suyunun büyük bir tehlike altına gireceğini belirtmiş ve birçok ülkenin çekirge istilasına maruz kalacağını bildirmişti.

Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı bir diğer tahmin ise uzaylı istilası oldu. Günlerden birinde uzaylıların dünyaya geleceğini ve herkesin bununla yüzleşeceğini belirtmişti.

Baba Vanga'nın son kehaneti ise sanal gerçeklik oldu. Kahin Vanga günümüzde sanal gerçekliğin gerçek hayatta büyük bir ilgili göreceğini ve birçok insanın sanal gerçekliğin içine düşeceğini belirtmişti.



