Kahin Nostradamus'un 2023 kehanetleri ortaya çıktı! 'Dünya Savaşı' detayı tüyleri ürpertti

Fransız bir astrolog olan Nostradamus, 1555 senesinde 'Les Propheties' isimli kitabında, gelecekte yaşanabilecek olaylara yer verdi. Nostradamus'un yazdığı bu kehanetler her yıl gerçekleşti. Böylelikle Nostradamus, kehanetleri en çok araştırılan kahinlerden biri oldu. 2023 yılı için söyledikleri ise duyanları korkutuyor.

DÜNYA SAVAŞI KEHANETİ

Nostradamus'un savaş, ekonomik olaylar, iklim kriziyle ilgili söylediği kehanetler gerçekleşti. Şimdi ise 2023 yılı için ele aldığı kehanetler gündem oldu.

Nostradamus 2023 yılı için 'dünya savaşı'ndan bahsetti. Konuyla alakalı, 'Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü' diyor.

Öte yandan Nostradamus, Fransa’da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise ‘Krala yenilmeyecek’ ifadelerini kullanıyor.

Nostradamus kitabında Mars görevinden de bahsediyor. Bu görev günümüzde, iş insanı Elon Musk'ın insanları Mars'a göndermek istemesi ve 2029'a kadar Mars'a gidilebileceğini söylemesiyle bağdaşlaştırıldı.

'GÖKYÜZÜNDE ATEŞ OLUŞACAK'

Nostradamus, kraliyet binasının üstünde bir ateş olacağını belirtti. Bu kehanet ise ‘medeniyetin küllerinden yeni bir dünya düzeninin doğacağı’ şeklinde yorumlandı.



