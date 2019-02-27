HABER

Kahire ana tren garında yangın: En az 20 ölü

27.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire’de ana tren garındaki kaza ve ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ana tren garında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik görevlileri ile doktorların verdiği bilgiye göre en az 40 kişi yaralandı. Ramses Tren Garı kapatılırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başsavcı yangınla ilgili soruşturma talimatı verirken olay yerine uzmanlardan oluşan bir ekip gönderildi. Trenin yakıt deposunun patladığından şüpheleniliyor.

Mısır devlet televizyonundaki haberde bir trenin perona çarptığı, bu çarpmanın etkisiyle bir patlama yaşandığı ve yangın çıktığı belirtildi. Kurtarma ekipleri yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Tren garından yoğun duman bulutları yükselirken, sosyal medyada yer bulan olay yerine ait fotoğraf ve videolarda trenin yandığı dikkat çekti. Tren garının içinden çekilen görüntülerde ise yangının bir treni ve trenin bulunduğu peronu etkisi altına aldığı, insanların trendeki kurbanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Mısır, karayolu ve demiryollarının bakımsız olmasıyla tanınan bir ülke. Mısır hükümeti ülkenin bu sorununa karşı yeterli önlemler almamakla eleştiriliyor. İstatistiklere göre sadece 2017 yılında ülkede bin 792 tren kazası oldu.

AFP, AP / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kahire'de bir trenin istasyona çarpmasıyla çıkan yangında en az 20 kişi öldüKahire'de bir trenin istasyona çarpmasıyla çıkan yangında en az 20 kişi öldü
Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

50 yıl sonra büyük tehlike: Karşılık vereceğiz!

50 yıl sonra büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.