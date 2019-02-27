Kahire ana tren garında yangın: En az 20 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de ana tren garında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik görevlileri ile doktorların verdiği bilgiye göre en az 40 kişi yaralandı. Ramses Tren Garı kapatılırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Başsavcı yangınla ilgili soruşturma talimatı verirken olay yerine uzmanlardan oluşan bir ekip gönderildi. Trenin yakıt deposunun patladığından şüpheleniliyor.

Mısır devlet televizyonundaki haberde bir trenin perona çarptığı, bu çarpmanın etkisiyle bir patlama yaşandığı ve yangın çıktığı belirtildi. Kurtarma ekipleri yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Tren garından yoğun duman bulutları yükselirken, sosyal medyada yer bulan olay yerine ait fotoğraf ve videolarda trenin yandığı dikkat çekti. Tren garının içinden çekilen görüntülerde ise yangının bir treni ve trenin bulunduğu peronu etkisi altına aldığı, insanların trendeki kurbanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Mısır, karayolu ve demiryollarının bakımsız olmasıyla tanınan bir ülke. Mısır hükümeti ülkenin bu sorununa karşı yeterli önlemler almamakla eleştiriliyor. İstatistiklere göre sadece 2017 yılında ülkede bin 792 tren kazası oldu.

AFP, AP / HT, AÜ

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