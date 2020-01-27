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Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerine yönelik peçe yasağına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerine yönelik peçe yasağına onay

KAHİRE (AA) - Kahire Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim görevlilerine yönelik peçe yasağı üst mahkeme tarafından onaylandı.

Mısır yerel medyası, Kahire Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ekim 2015'te alınan ve halkın tepkisini çeken yasağın nihai olarak karara bağlandığını duyurdu.

Mısır İdare Mahkemesinin 2016 yılında yasağı onaylamasının ardından temyize gidilen davada yapılan tüm itirazlar mahkeme tarafından reddedildi.

Davanın bugünkü duruşmasında üst mahkeme, "Kişinin istediğini giyebilmesi Anayasa güvencesinde olan bir haktır ancak bu hakkın kamu ahlakı çerçevesinde uygulanması gerekir. 96 sayılı üniversiteleri düzenleyen kanun, çalışanların üniversite kurallarına uymasını zorunlu kılıyor." açıklamasıyla yasağı nihai olarak onayladı.

Söz konusu yasağın öğrencileri kapsamadığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahire Üniversitesi peçe giyme yasağı

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