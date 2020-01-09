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  4. Kahire Zirvesi: ‘Türkiye’nin Libya Anlaşması Yok Hükmündedir’

Kahire Zirvesi: ‘Türkiye’nin Libya Anlaşması Yok Hükmündedir’

09.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde ve geçersiz olduğunu açıkladı

Kahire Zirvesi: ‘Türkiye’nin Libya Anlaşması Yok Hükmündedir’

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın yok hükmünde ve geçersiz olduğunu açıkladı. Toplantıda bulunan İtalya Dışişleri Bakanıysa sonuç bildirgesine katılmadı.

Kahire'deki 5'li toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ev sahipliği yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamaya İtalya imza atmadı. Dörtlü imza ile yayınlanan açıklamada Mısır, Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs Rum kesimi, "Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de daha geniş alanlarda hak iddia etme izni veren iki ayrı anlaşmanın bölgesel istikrarı daha da zayıflattığı ve anlaşmaları 'geleceği olmayan ve geçersiz' anlaşmalar olarak gördüklerini" açıkladı.

Dört bakan ortak açıklamada "Üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden bir nitelik taşıyan bu anlaşma, deniz yasalarına aykırıdır ve herhangi hukuki bir sonuç içermemektedir" denildi. Türkiye'ye BM'nin "tüm yabancı askeri desteği ve silah yardımını" yasaklayan Libya kararına uyması çağrısı yapan 4 ülke, Akdeniz'deki tüm devletlerin egemenliğine tam saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Bu çerçevede Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında yürüttüğü petrol sondaj çalışmalarını kınıyoruz. Ve Ankara'yı tüm yasa dışı arama faaliyeterini derhal durdurmaya çağırıyoruz" ifadesi de yer aldı.

Akdenize kıyısı olan 4 ülke Dışişleri Bakanı'nın reddettiği anlaşma 27 Kasım tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başkanı Fayez El-Saraç tarafından imzalanmıştı. Ankara bu anlaşmayla BM tarafından tanınan ve Trablus'da konumlanan UBH lideri Fayez El Saraç'a, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenen rakibi General Haftar'ı geri püskürtmesine yardımcı olmak için askeri destek vermeyi taahhüt ediyor.

Ancak Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum yönetimini asıl endişelendirenanlaşma "Deniz Sınırı Anlaşması". Çünkü bu anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bu üç ülke için hassas olan geniş alanlarda da hak iddia etmesine olanak tanıyor.

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