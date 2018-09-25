Kahire'de 2 bin yıllık tarihi kalıntı bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire’nin batısında bir tarlada 2 bin yıllık büyük bir ev kalıntısı ve o döneme ait eserler bulundu.

Konu ile ilgili basına açıklama yapan Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, keşfedilen evin M.Ö. 323-31 yılları arasındaki döneme ait olduğunun belirlendiği ve evin bulunduğu bölgenin tamamının Mısırlı arkeologlar tarafından kazıldığını söyledi.

Evin bitişiğinde Roma dönemine ait bir hamam ve dini ritüellerin gerçekleştirildiği sanılan kireç taşından yapılmış duvarlarında resimler bulunan bir odanın bulunduğunu kaydeden Veziri, evin kırmızı tuğladan yapıldığını ve büyük kireç taşları ile de desteklenmiş olduğunu açıkladı.

Evin içinde temizlik işlemi için kullanıldığı sanılan kireç taşından yapılmış lavabo, ekmek fırını ve tabak türü bazı eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu tarihi evin bir tarlada bulunmuş olması dikkat çekti. Bilinen 7 bin yıllık eski bir medeniyete sahip olan Mısır’ın farklı ve umulmadık bölgelerinde tarihi eserlere rastlanıyor.

Ülkede özellikle de insanların bina yapmak için açtıkları temellerde bazen çok sayıda tarihi eser buluyor.

