HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahire’de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Kahire’de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

27.03.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın başkenti Kahire’de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çöktü.

Mısır’ın başkenti Kahire’de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis, ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Karaman'da kaybolan gençle ilgili flaş gelişmeKaraman'da kaybolan gençle ilgili flaş gelişme
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Dünya Tiyatrolar Günü nedir? İşte Dünya Tiyatrolar Günü mesajları ve sözleri

Dünya Tiyatrolar Günü nedir?

Karaman'da kaybolan gence telefonla ulaşıldı! Askeri helikopterle kurtarılacak

Karaman'da kaybolan gençle ilgili flaş gelişme

Mahmut Sütçü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mahmut Sütçü kimdir?

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı! 'İmkansız hale gelebilir'

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Anıl Yolum kimdir? Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü olayı kahretti

Yine bir kadın katledildi! Sezen Ünlü ülkeyi yasa boğdu

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.