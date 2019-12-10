Kahire'de bir Osmanlı şaheseri: Sinan Paşa Camisi

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Sinan Paşa Camisi, hala ziyaretçilerin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor.

Eski Kahire'nin Nil nehri kıyısındaki limanı olarak bilinen Bulak bölgesindeki Sinaniye Caddesi üzerinde yer alan cami, bir külliye şeklinde inşa edilmiş. Caminin yanında han, hamam, sebil, küçük bir medrese, kahve, dükkanlar ve bir de Osmanlı dönemi evi bulunuyor.

Türk gezgin Evliya Çelebi Seyahatname'de bu yapı için "Caminin kubbesi sanki gökyüzüne bina edilmiş". ifadesini kullanmıştır. Evliya Çelebi'nin söz konusu ifadesi caminin tarihini anlatan levha üzerine Arapça olarak da yazılmış.

Yapımı 1571 yılında tamamlanan caminin uzunluğu 35, genişliği 27 metre. 15 metre kare olan kubbesi 16 renkli pencere ile süslenmiş. Kubbe revakları oluşturan diğer küçük kubbelerin üzerine oturtulmuş.

Sinan Paşa Camisini Kahire'deki diğer Osmanlı dönemi camilerinden ayıran en önemli fark, geniş avlusu ve tek minareli yapısı.