Kahire'de Bomba Patladı İki Polis Hayatını Kaybetti

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir saldırgan tarafından patlatılan bomba sonucu iki polis memuru hayatını kaybetti üçü de yaralandı. Açıklama Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Bakanlık açıklamasına göre güvenlik güçleri Kahire’nin batısındaki polis noktasına saldırı düzenlemeye çalışan bir kişiyi takip ediyorlardı. Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladıkları sırada bomba infilak etti.
Saldrgan, Kahire’deki El Azhar Cami’nde yakalandığı anda üzerindeki patlayıcılar infilak etti. Patlama sonucu teröristle birlikte ona mühadale etmeye çalışan 2 polis memuru öldü. Saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulusal güvenlik güçlerimiz ve araştırma servis çalışanımız şehit oldu” ifadesini kullandı.
Saldırıda en az üç sivilin de yaralandığı ifade ediliyor. Yaralananlardan birinin Taylandlı bir öğrenci olduğu açıklandı. El Azhar Cami’nin çevresi turistlerin de yoğun olarak ilgi gösterdikleri bir alan olarak biliniyor.
Mısır devlet televizyonu saldırganın siyah beyaz bir fotoğrafını yayınladı ve bu kişinin 37 yaşındaki El Hassan Abdullah olduğunu duyurdu.
Kahire’de Cuma günkü bir başka saldırı girişiminde de iki polis ve üç sivil yaralanmıştı. Polis ev yapımı bir bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken patlama yaşanmıştı.
Mısır güvenlik güçleri radikal islamcı militanları özellikle Sina Yarımdası bölgesinde etkisiz hale getirmek adına operasyonlar yürütüyor. Cumartesi günü de Mısır ordusuna bağlı 15 asker Kuzey Sina’da teröristlerle girilen bir çatışmada hayatını kaybetmişti.
Aralık ayında da yine başkent Kahire’de, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 Vietnamlı turist ve bir Mısırlı tur rehberi hayatını kaybetmişti.
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