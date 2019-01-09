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Kahire'de "Muhammed Salah müzesi" yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

Mısır hükümeti Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah için müze açmaya hazırlanıyor

KAHİRE (AA) – Mısır hükümeti Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah için başkent Kahire'de müze yapmaya hazırlanıyor.

Basın açıklaması yapan Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, başkent Kahire’nin batısında yer alan El-Cezira gençlik merkezinde “Muhammed Salah müzesi” açılacağını, Salah’ın Liverpool ve Mısır milli takımındaki başarıları ile Mısır’a onur verdiğini söyledi.

Salah’ın 2018 yılında da Afrika'nın en iyi futbolcusu seçilerek ikinci kez bu ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Mısırlı Bakan, kazandığı başarılar ve ödüllerin kendisini daha da teşvik edeceğine olan inancını dile getirdi.

Müzede Muhammed Salah’ın kazandığı ödülleri, kramponları, formaları, fotoğrafları ve diğer özel eşyalarının sergileneceği bildirildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törenle dün Salah’a verilmişti.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

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Kahire Muhammed Salah müze

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