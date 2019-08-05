HABER

Kahire'de Trafikte Kaza Nedeniyle Araçlar İnfilak Etti 19 Ölü 30 Yaralı

05.08.2019 10:51 | Son Güncelleme

Mısır’ın başkenti Kahire’de trafikte bir kaza sonucu araçların infilak etmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı

Kahire'de Trafikte Kaza Nedeniyle Araçlar İnfilak Etti 19 Ölü 30 Yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’de trafikte bir kaza sonucu araçların infilak etmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı. Açıklama Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Trafikte bir kaza sonucu yaşanan patlamaların bir saldırı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı bu yönde araştırma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu trafik kazası bir aracın ters yöne girip üç araca çarpmasıyla meydana geldi.

Bölgede ard arda meydana gelen patlamalar nedeniyle kazanın meydana geldiği yol üzerinde bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü binası da kısmen boşaltıldı.

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler! Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!
Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldıDemokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Libya'da Hafter güçlerinden hava saldırısı: 20 ölü

Mısır'da korkunç olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Mısır'da korkunç olay!

İsrail'in ünlü Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 asker kansere yakalandı!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.