Kahire'de Trafikte Kaza Nedeniyle Araçlar İnfilak Etti 19 Ölü 30 Yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’de trafikte bir kaza sonucu araçların infilak etmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı. Açıklama Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.

Trafikte bir kaza sonucu yaşanan patlamaların bir saldırı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı bu yönde araştırma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu trafik kazası bir aracın ters yöne girip üç araca çarpmasıyla meydana geldi.

Bölgede ard arda meydana gelen patlamalar nedeniyle kazanın meydana geldiği yol üzerinde bulunan Ulusal Kanser Enstitüsü binası da kısmen boşaltıldı.

