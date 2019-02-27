Kahire'de Tren İstasyonundaki Kazada Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Ramses Tren İstasyonu'nda bir lokomotifin duramayarak istasyondaki bariyere çarpması sonucu terminal binasında çıkan yakında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Yangının terminal binasında bir patlamaya da neden olduğu belirtiliyor.

Ramses Tren İstasyonu’ndan yükselen dumanların tüm şehirden görüldüğü ifade ediliyor.

Güvenlik yetkilileri kazanın, kasten yapılmış ya da bir saldırı amaçlı olduğuna dair işaret olmadığını söylediler.

Bir görgü tanığı istasyona trenin süratle girdiğini ve lokomotifteki bir kişinin “Fren çalışmıyor” diyerek bağırdığını ve daha sonra lokomotiften platforma atladığını anlattı.

Trenin bariyere çarptığı esnada istasyondaki platformda tren bekleyen çok sayıda yolcu bulunduğu bu sebeple ölü ve yaralı sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Bazı görgü tanıkları da tren bariyere çarpmadan önce lokomotiften ateşler çıktığını gördüklerini çarpmanın ardından da bir patlama olduğunu anlatıyorlar.

Başbakan Mustafa Madlubi yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mısır bölgedeki en eski ve geniş demiryolu ağına sahip ülke durumunda bu nedenle de ülkede sık sık tren kazaları yaşanıyor.

Kazanın ardından Ramses İstasyonu’ndan yapılan tüm seferler durduruldu.

