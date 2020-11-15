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Kahkaha Atmak İlaç mı?

15.11.2020 18:53 | Son Güncelleme:
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Komedi, içinde kahkaha, gözyaşı ve hatta rahatlama barındıran bir sanat türüdür. 15 yıldır stand-up sanatçılığı yapan Paul Kim ise kahkahanın bir ilaç olduğunu düşünüyor

Komedi, içinde kahkaha, gözyaşı ve hatta rahatlama barındıran bir sanat türüdür. 15 yıldır stand-up sanatçılığı yapan Paul Kim ise kahkahanın bir ilaç olduğunu düşünüyor.

Komedyen Paul Kim, “Kahkaha çok önemlidir. Kahkaha ilaçtır. Kahkaha, iki kişinin arasındaki en kısa mesafedir. Bize verilmiş en güzel hediyedir” diyor.

Kim, “15 yıldır stand-up yapıyorum. Dolayısıyla her çeşit kahkahaya tanık oldum. Bazıları içinden güler, ses çıkarmaz. Özgüvensiz olanların kahkahalarıysa daha kırılgandır. Onlar teyit edilmeyi bekler. Yanındakine ‘Bunu gördün mü?’ diye sorarlar. Yanındaki de ‘Evet duydum. Aynı şovu izliyoruz’ diye cevap verir. Benim favorimse, yüksek sesle kahkaha atanlar. Bu büyük bir iltifattır” ifadelerini kullanıyor.

Kim California’nın Burbank bölgesinde doğmuş ve büyümüş.

Paul Kim çocukluğunu “Babam çok büyük bir kilisede papazdı. Bir din adamının çocuğuysanız, radyo dinleme, televizyonda bazı programları seyretme izniniz yoktur” sözleriyle özetliyor.

Kim’in, Eddie Murphy’nin şovuna gitmesi hayatında dönüm noktası olmuş. Kim, “Arkadaşım sayesinde Eddie Murphy’nin küfür ettiği, herkesi güldürdüğü şovunu ilk kez dinlediğimde ‘Nedir bu?’ diye sordum” diyor.

Din adamları her zaman söylemeniz gerekenleri söyler. Kurallara uymak zorundasınız. Komedyenlerse, insanların düşündüğü ama söylemeye korktuğu şeyleri söyler.

Kim, “Çoğu zaman birçok beyaz çocuk arasındaki tek Asyalı olurdum. Çok zayıftım. Bana çubuk bacaklı, tavuk bacaklı gibi türlü türlü isimler takarlardı. O kadar zayıftım ki belimin etrafına bir ip bağlasanız uçurtma gibi uçardım. Herkes zayıf olmamla çok alay etti” sözleriyle geçmiş günlerini anlatıyor.

Paul Kim, “Kasıtlı yapmasalar bile ben kendimi hep aşağılanmış hissettim. Bu yüzden de komediye yöneldim. Benimle alay etme güçlerini ellerinden aldım. Çünkü kendim komiklik yapmaya başladım” diyor.

Etnik köken Kim için ayrı bir önem taşıyor.

Kim, “Etnik kökenden çok bahsettiğinizde, birçok komedyen ‘Tek yaptıkları bu. Etnik kökenden bahsetmek’ gibi yorumlar yapıyor. Çünkü onların çoğu, bir ortamda farklı olmanın, başka renkten olmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Bu duyguyu hiç yaşamamışlar” diyor.

Kim’e göre en iyi ilaç insanları güldürmek.

Kim, “Eskiden sahneye çıkınca heyecandan midemde kelebeklerin uçuştuğunu hissederdim. Ama bu işi o kadar uzun zamandır yapıyorum ki artık bunu hissetmiyorum. İnsanları güldürmek, sorunlarını unutmalarına yardım etmek bence en iyi ilaç” ifadelerini kullanıyor.

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