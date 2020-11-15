Kahkaha Atmak İlaç mı?

Komedi, içinde kahkaha, gözyaşı ve hatta rahatlama barındıran bir sanat türüdür. 15 yıldır stand-up sanatçılığı yapan Paul Kim ise kahkahanın bir ilaç olduğunu düşünüyor.

Komedyen Paul Kim, “Kahkaha çok önemlidir. Kahkaha ilaçtır. Kahkaha, iki kişinin arasındaki en kısa mesafedir. Bize verilmiş en güzel hediyedir” diyor.

Kim, “15 yıldır stand-up yapıyorum. Dolayısıyla her çeşit kahkahaya tanık oldum. Bazıları içinden güler, ses çıkarmaz. Özgüvensiz olanların kahkahalarıysa daha kırılgandır. Onlar teyit edilmeyi bekler. Yanındakine ‘Bunu gördün mü?’ diye sorarlar. Yanındaki de ‘Evet duydum. Aynı şovu izliyoruz’ diye cevap verir. Benim favorimse, yüksek sesle kahkaha atanlar. Bu büyük bir iltifattır” ifadelerini kullanıyor.

Kim California’nın Burbank bölgesinde doğmuş ve büyümüş.

Paul Kim çocukluğunu “Babam çok büyük bir kilisede papazdı. Bir din adamının çocuğuysanız, radyo dinleme, televizyonda bazı programları seyretme izniniz yoktur” sözleriyle özetliyor.

Kim’in, Eddie Murphy’nin şovuna gitmesi hayatında dönüm noktası olmuş. Kim, “Arkadaşım sayesinde Eddie Murphy’nin küfür ettiği, herkesi güldürdüğü şovunu ilk kez dinlediğimde ‘Nedir bu?’ diye sordum” diyor.