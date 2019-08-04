Kahkaha Sesi Otizm Hastalarının da Gülmesini Sağlıyor

Yeni bir araştırma kahkahanın kötü bir şakayı bile komik hale getirebileceğini gösteriyor. Araştırmacılar bu toplumsal davranışın nasıl yorumlandığını görmek için otizm hastalarını inceledi.

Araştırmalar sadece bir başkasını gülerken duyduğunuz için ikinci espriyi daha komik bulma olasılığınızın yüksek olduğunu gösteriyor. London College Üniversitesi’nden bilişsel nörobilim araştırmacısı Sophie Scott kahkahanın şakaları ne kadar komik bulduğumuz üzerindeki etkisini araştıran ekibin üyesi: “Radyoda komedi yayınlanmaya başladığında bunun komedi olduğunu vurgulamak için arka plana kahkaha efekti kullanılıyordu. Çalışmamız bunun hem dinleyicilerin ne olup bittiğini anlamasını, hem de bunu daha komik bulmalarını sağlayabileceğini gösteriyor.”

Scott ve diğer araştırmacılar otizm hastalarının da aynı etkiyi yaşayıp yaşamadığını sorguluyor: “Otizmli kişilerin sosyal verileri daha farklı algıladıklarını öne süren birçok araştırma ve kahkahayı da daha farklı algıladıklarını ortaya koyan bazı göstergeler var.”