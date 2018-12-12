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Kahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

KONYA'da geçen yıl otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen Yunus Şener'in (39), bir arka sokaktan duyulan kahkahanın ardından gözaltına alınan kadınların ifadesi doğrultusunda yakalanan katil zanlısı Yaşar Urdemir (30) hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Kahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da geçen yıl otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen Yunus Şener'in (39), bir arka sokaktan duyulan kahkahanın ardından gözaltına alınan kadınların ifadesi doğrultusunda yakalanan katil zanlısı Yaşar Urdemir (30) hakkında müebbet hapis cezası istendi.
Olay, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan Şener'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerine çarpıp durdu. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Arkadaki caddeye geçen polis, daha önce poliste 'Fuhuş yapmak' suçundan kaydı olan Büşra Ç. ve Büşra Y.'nin olduğunu fark etti. Polis, iki kadının davranışlarından da şüphelenip gözaltına aldı. Sorgulanan Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti. Polis, Yaşar Urdemir ve olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ile Nihat H.'yi gözaltına aldı.
Büşra Y., ifadesinde daha önceden tanıdığı Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Ona günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay günü akşam saatlerinde arkadaşım Büşra Ç. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademizin ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."
OBJEKTİFLERE GÜLDÜ
Gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 'Azmettirmekle suçlanan Büşra Y., gazetecilere dönüp, kameralara gülümsedi. Şüphelilerden Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra Ç. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İKİLİ OYNUYORDU
Olayla ilgili Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınların ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Büşra Ç., Büşra Y.'nin ikili oynadığını ileri sürdü. Büşra Ç. şunları söyledi:
"Öldürülen Yunus ile sanık Yaşar'ın arası Büşra yüzünden kötüydü. Olay günü bir tartışmadan dolayı Büşra Y., Urdemir'i 'Yunus beni öldürecek, çabuk gel' diye telefonla aradı. Urdemir gelince tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından Urdemir arabasına bindi. Şener de arabasıyla arkasından gitti. Urdemir arabasındaki silahı çıkarıp Şener'in aracına doğru ateş etti. O sırada Şener'in otomobili kontrolden çıkıp bariyere çarparak durdu. Sanık Büşra Y. ise sürekli ikili oynuyor, Şener'i Urdemir'e, Urdemir'i Şener'e şikayet ediyordu" dedi.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ
Sanık ve tanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Yaşar Urdemir, Şener'i 'kasten öldürdüğü' yönünde cezalandırılmasını talep ederek ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Büşra Y.'nin 'azmettirme' suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.
Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

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Kahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebiKahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebiKahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebiKahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığına, ömür boyu hapis talebi

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