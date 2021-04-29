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Kahkaha videosuyla interneti kasıp kavuran İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

29.04.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetteki en ünlü kahkaha olan ''El Risitas'' lakaplı komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti. İkonik kahkahasıyla dünyanın dört bir yanında meşhur olan Borja'nın Eylül ayından bu yana hastanede tedavi gördüğü bilgisi verildi.

Kahkaha videosuyla interneti kasıp kavuran İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen uan Joya Borja 65 yaşında hayatını kaybetti.

BİR SÜREDİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

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İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar fenomen komedyen için ''Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak'' şeklinde yorumlar yaptı.


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İspanya

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