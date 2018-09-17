Kahraman ABD'li, kasırgadan dolayı mahsur kalan altı köpeği kurtardı

Kurtarma ekibindeki gönüllülerden biri hayatını riske etmek pahasına yükselen sel suları nedeniyle kafeslerinde kilitli kalmış 6 köpeği kurtardı.
Kahraman gönüllü, kafese ulaştığında köpeklerin arka bacakları üzerinde durarak yaşam mücadelesi verdiği görüldü.
O kahramanlık anları internet üzerinde kısa sürede viral oldu ve bir kaç gün için 2 milyona yakın izlenme elde etti.
YAĞMA OLAYLARI
ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve tropik depresyon kategorisine düşürülen Florence Kasırgası nedeniyle Polis bir yandan da yağma vakalarıyla mücadele ediyor.
Şu ana kadar 5 kişi yağma yapma suçundan gözaltına alındı ancak yerel bir TV kanalı yüzlerce kişiyi bir dükkanı yağmalarken görüntüledi.
Kuzey Karolina'nın Wilmington bölgesindeki büyük bir süpermarket yağmacıların hedefi oldu.
ABD polisi ise vatandaşları yağmalama vakalarına karşı uyarmaya devam ediyor.
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