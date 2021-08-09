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Kahraman amca ziyaretine gittiği yeğenlerinin hayatını kurtardı

09.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Gürbüz Kavçin (32), yeğenlerini görmek için gittiği ağabeyinin evinde çıkan yangında kahramanlık örneği gösterdi. Yangında yengesi ile yeğenlerinin hayatını kurtaran ve yoğun dumandan etkilenen Kavçin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahraman amca ziyaretine gittiği yeğenlerinin hayatını kurtardı

Merkez Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Nasip Evler C Blok dördüncü katta çıkan yangın korkulu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

YENGESİNİ VE 3 YEĞENİNİ KURTARDI

Emre Kavçin'e ait evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yeğenlerini görmek için gittiği evde dumanları gören Kavçin, yatak odasına baktığında alevlerin tüm odayı kapladığını gördü. Yangını söndürmek isteyen ancak başarılı olamayan Kavçin, yeğenlerini kucağına alıp yengesi ile birlikte dışarı çıktı. Tekrar yanan eve giren Gürbüz Kavçin'i, komşuları uyardı ve dışarı çıkmalarını istedi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenin Gürbüz Kavçin, yengesi ve 3 yeğeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan Kavçin ailesi büyük bir faciyanın eşiğinden döndü.

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"EVİMİN YANDIĞINI SÖYLEDİLER"

Sanayi sitesinde oto tamirciliği yapan Emre Kavçin, "İş yerindeydim. Acil telefon geldi ve evimin yandığını söylediler. Hemen geldim. Çok şükür eşim, çocuklarım ve kardeşimde bir şey yok. Gerisi önemli değil. Kardeşim ile eşim dumandan etkilenmiş onları hastaneye gönderdik. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum
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