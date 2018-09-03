Kahraman baba, çocuğu böyle kurtardı

Basamaktan inmeye çalışan bebek, dengesini kaybederek düşüyor. O sırada yanı başında durumu fark eden kahraman baba, ışık hızında olaya müdahale ederek olası bir facianın da önüne geçiyor. Nepal'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi.

