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Kahraman baba, çocuğu böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

Bebek, dengesini kaybederek düşeceği sırada, babası tarafından kurtarıldı. Nepal'de yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Basamaktan inmeye çalışan bebek, dengesini kaybederek düşüyor. O sırada yanı başında durumu fark eden kahraman baba, ışık hızında olaya müdahale ederek olası bir facianın da önüne geçiyor. Nepal'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
nepal bebek Çocuk baba

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