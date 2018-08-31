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Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Olay ABD'nin Los Angeles kentinde yaşandı.

Çocuk odasındaki güvenlik kamerasına takılan görüntülerde bir babanın beşiğinden düşen çocuğunu dudak ısırtan bir refleksle kurtardığı görülüyor.

Uyandıktan sonra beşiğinden çıkmak isteyen çocuk dengesini kaybederek dışarı düşüyor. Kafa üstü yere çakılan çocuğu son anda kurtaran ise babası oluyor.

Öğle uykusuna yatan oğluna bakan babanın şahane refleksleri sosyal medyada övgü dolu sözlerle karşılandı.

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ABD Çocuk Beşik düşmek baba Los Angeles kurtarmak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
EVET DENİZE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTARMIŞ.. HABER OLSUN TORBA DOLSUN... :((
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