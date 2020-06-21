HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahraman baba, oğluyla vatan nöbetinde

Kahraman baba, oğluyla vatan nöbetinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Serbest Hudut Bölük Komutanlığı Tepeşin Üs Bölgesinde görev yapan oğlu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Sarıarslan’ı yalnız bırakmamak için bu yıl da aynı ilçedeki Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapmaya devam eden baba Uzman Jandarma Çavuş Lokman Sarıarslan, yılın babası seçildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapmakta olan Uzman Jandarma Çavuş Lokman Sarıarslan’ın oğlu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Sarıarslan, 2017 yılında Çukurca ilçesi Serbest Hudut Bölük Komutanlığı Tepeşin Üs Bölgesine atandı. Bunun üzerine tek evlat sahibi olan Lokman Sarıarslan, oğlu ile aynı bölgede görev yapmak için 2017 atamalarında şark görevi olmadığı halde Hakkari İl Jandarma Komutanlığına tayin istedi. Hakkari Valiliği emrine ataması yapılan personel, il içi atamalarında ise oğluna yakın olmak için gönüllü olarak Çukurca ilçesi Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığında görevlendirilir. İki yıl süreyle oğlunun yakınında vatana hizmet eden Sarıarslan, 2019 ve 2020 atamalarında da görev süresi dolmasına rağmen oğlunu bu önemli ve zor coğrafyada yalnız bırakmamak için görev süresini uzatma talebinde bulundu.

Irak sınırına sıfır noktada bulunan Tepeşin Üs Bölgesi, kuş uçumu 600 metre Çığlı Jandarma Karakol Komutanlığının üzerinde bulunurken, kahraman baba ve cengaver oğlu Türkiye’nin bu önemli ve zor coğrafyasında halen birlikte sırt sırta görev yapmakta ve çoğu zaman da birbirlerini dürbünle görüp el sallamaktadır.

Oğlu Mehmet Ali yıllık izinlerinde babasının yanına gelerek, birkaç gün Çığlı Jandarma Karakolunda hasret giderdikten sonra beraber memleketlerine gidiyorlar.

2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da Hakkari İl Jandarma Komutanlığında yılın babası olarak Uzman Jandarma Çavuş Lokman Sarıarslan seçildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Denize 500 metrede lavanta şöleniDenize 500 metrede lavanta şöleni
İş kanununda izin süreleriİş kanununda izin süreleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira

81 ile talimat gönderildi! Yarından itibaren başlıyor

Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Valilik'ten flaş karar! İl genelinde kapatıldı

Antalya'da denize 500 metrede lavanta şöleni

Denize 500 metrede lavanta şöleni

Marmarislilerin koylarda izole deniz keyfi

İzole deniz keyfi

Kars’ta sabah saatlerinde dolu yağışı! Bir anda bastırdı

Sabah saatlerinde bir anda bastırdı

Ankara’da kaçak pavyon baskını!

Ankara’da kaçak pavyon baskını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.