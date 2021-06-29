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Kahraman Babam 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kahraman Babam'da Ömrüm'ün duygusal anları: Götürmeyin babamı!

29.06.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen ve itfaiyecilerin hayatını anlatan Kahraman Babam dizisinin 5. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Baba kızın duygu dolu anlarının polislerin gelmesiyle bölündüğü Kahraman Babam'ın yeni bölüm fragmanında, Ömrüm'ün "Götürmeyin babamı..." sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. Zehra'nın planı sonucu Uğur zor durumda kalırken savcının karşısına çıkan Ömrüm'ün söyleyecekleri büyük bir merak konusu oluyor.

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam'ın başrollerde oynadığı Kahraman Babam dizisi 5. bölümüyle 5 Temmuz Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

KAHRAMAN BABAM'DA NELER OLDU?

Kahraman Babam'ın dördüncü bölümünde Uğur'un anlattıklarından sonra şüphelenen ve kundaklama çetesinin bir üyesi olan Tufan ile görüşmeye giden Yonca, kendini korkunç bir olayın tam ortasında buldu. Tufan'ın gözlerinin önünde ölmesiyle travma yaşayan Yonca, Uğur ile yüzleşmek için yeniden onun karşısına çıktı.

Kahraman Babam (1)

Uğur, Tufan'ın öldürüldüğünü düşünürken Yavuz ve çetesi, Tufan'ın ölümünü örtbas etmek için vakit kaybetmedi. Adli tıp raporunda Tufan'ın ölüm sebebi zehirlenme yerine kalp krizi olarak belirtildi. Uğur, bu duruma inanmazken bulduğu ipuçlarını araştırmaya devam ederek kundaklama çetesinin en tepesindeki isme ulaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Kahraman Babam (3)

İtfaiye ekibinin hayat kurtarma sahnelerinin damga vurduğu bölümde Uğur, İlker ve Murat'ın, hamile bir kadını kurtardığı anlar ekran başındaki izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Uğur'un Ömrüm'ün okuluna gittiğini öğrenen Zehra'nın, baba kızın görüşmesine engel olmak için yaptığı tehlikeli plan ise herkesi bir kez daha şoke etti. Ömrüm'ü okuldan almaya gitmeyen Zehra, küçük kızı Uğur'un almasını bekleyerek tuzak kurdu.

Kahraman Babam (4)

Uğur, Ömrüm'ü okuldan alıp evine götürürken Zehra da planını uygulamaya başladı ve karakola gitti. Uğur'un Ömrüm'ü kaçırdığını söyleyerek şikayetçi olan Zehra'nın bu hamlesinden sonra neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

Kahraman Babam (5)
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle 5 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Show TV Ushan Çakır
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