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Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Bursa’da bir mahalle bekçisi, sinir krizi geçirip elindeki çakıyla kendini doğramaya çalışan şahsı etkisiz hale getirerek, ölümden kurtardı.

Bursa’da bir mahalle bekçisi, sinir krizi geçirip elindeki çakıyla kendini doğramaya çalışan şahsı etkisiz hale getirerek, ölümden kurtardı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik meseleleri olduğu iddia edilen bir genç, sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Cebinden çıkardığı bıçakla kollarını kesmeye çalışan genci gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, devriye esnasında bölgeye yakın olan mahalle bekçileri de olay yerine intikal etti.

İKNA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Elindeki bıçakla kendisine zarar veren genci konuşarak ikna etmeye çalışan ekipler, bir türlü bunu başaramadı. O sırada gencin yanına yaklaşan bekçi, bir anlık boşluğundan yararlanarak gencin elindeki çakıyı yere düşürdü. Polisler kanlar içinde yere yığılan genci tutarak, kendisine daha fazla zarar vermesine mâni oldu. Genç, ambulansa götürülerek tedavi altına alındı. Bekçinin devreye girerek, çevik bir hareketle genci kurtarması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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