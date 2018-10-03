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Kahraman çocuklar yılanın elinden köpeklerini böyle kurtardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

İnternette kısa sürede viral olan, üç çocuğun köpeklerini yılanın elinden kurtardığı şu sıralara sosyal medya kullanıcılarının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Nerede çekildiği bilinmeyen videoda, bir boa yılanı tarafından sarılan zavallı bir köpek görülüyor.

Bu sırada üç kahraman çocuk ellerindeki sopalarla can çekişen köpeği yılanın elinden kurtarmaya çalışıyor.

Ve kahraman çocukların yoğun çabaları sonuç veriyor köpek son anda ölümden kurtuluyor.


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yılan köpek Çocuk

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