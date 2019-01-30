"Kahraman çocuk"tan yangından kurtardığı yaşlı kadına ziyaret

Aydın'da 15 yaşındaki Kamil Bardak, alevlerin arasına girerek kurtardığı 82 yaşındaki Medine Korkmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yanan evde mahsur kalan Medine Korkmaz'ı kurtaran Kamil Bardak, ailesiyle Korkmaz'ın tedavi gördüğü Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanenin acil servis bölümünde tedavisi devam eden Korkmaz'ı ziyaret eden Bardak, geçmiş olsun dileğinde bulunup sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Konuşmakta güçlük çeken yaşlı kadın, Bardak'a güçlükle "Sağ ol oğlum" diyebildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Bardak, Korkmaz'ın durumunun iyi olduğuna sevindiğini ifade etti.

- "Benim de babaannem"

Onu canı pahasına ateşin içinden çıkardığını kaydeden Bardak, "Medine teyzeyi geldim gördüm. Durumu da iyiymiş, buna çok sevindim. Onu kendi babaannem yerine koyarak o ateşin içinden çıkardım. Medine teyze bundan sonra benim de babaannem. Kim olsa aynısını yapardı. Ben de canımı hiçe sayarak ateşe atladım. Onun orada ateşlerin içinde kalmasına içim elvermedi, vicdanım kabul etmedi. Onu içeriden çıkartmak benim vazifemdi, ben de onu yerine getirdim." ifadesini kullandı.