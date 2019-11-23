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Kahraman gaziye, görev yaptığı ilçede duygulandıran sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:48 | Son Güncelleme

Tunceli’de EYP’nin patlaması sonucu yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, görev yaptığı Çemişgezek ilçesine davet edilerek duygulandıran bir sürpriz yapıldı.Terörle mücadele kapsamında Tunceli kırsalında geçtiğimiz yıl 4 Nisan’da düzenlenen operasyon sırasında Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, teröristlerin daha önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak bir bacağı ampute olması sonucu gazi olmuştu.

Tunceli’de EYP’nin patlaması sonucu yaralanıp gazi olan Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, görev yaptığı Çemişgezek ilçesine davet edilerek duygulandıran bir sürpriz yapıldı.
Terörle mücadele kapsamında Tunceli kırsalında geçtiğimiz yıl 4 Nisan’da düzenlenen operasyon sırasında Uzman Çavuş Muhammed Yıldırım, teröristlerin daha önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak bir bacağı ampute olması sonucu gazi olmuştu. Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen Gazi Yıldırım, jandarma komutanlığı içerisinde kendisi adına kaymakamlık desteğiyle arkadaşları tarafından dizayn edilen kütüphane sürpriziyle karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki kütüphanenin açılışına gazi Yıldırım’ın yanı sıra, Kaymakamı Harun Kazez, Cumhuriyet Savcısı Kübra Çopur, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şenyiğit, ilçe protokolü ve gazinin arkadaşları katıldı. İsmi verilen kütüphanede katılımcılara gazi Yıldırım’ın görev yaptığı süreçteki ve daha sonrasında çekildiği fotoğraflardan oluşan sinevizyon gösterimi yapılırken duygu dolu anlar yaşadı.
Gaziler ile şehitlerin herkesi ortak kahramanı olduğunu dile getiren Kaymakam Harun Kazez, “Ülkemizde selamet, huzur, asayiş yönünden ilerleme kaydedebiliyorsak, işte bu canlarını ve uzuvlarını veren şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen bu aziz kardeşlerimizin sayesinde gerçekleşmektedir. Birinci derecede bu işin kahramanı onlardır. Bu vesileyle gerek ülke savunmasında, gerek terörle mücadelede şehit olan aziz kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"dedi.

"Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar"
Yapılan sürpriz karşısında hem duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu dile getiren gazi Muhammet Yıldırım ise "4 Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı’nda EYP patlaması sonucu sol ayak diz altı ampütasyon oldum. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde amputasyonumu yaptı. Sonra Ankara GATA’da tedavim devam etti. Buradaki tedavim bittikten sonra Ankara Bilkent Hastanesinde protezle beni ayağa kaldırdılar ve yürümeyi öğrettiler. Tekrardan ayağa kalkmak ve yürümek çok güzel bir duyguydu. Tekrardan ayağa kalkmak, hayata yeni bir sayfayla başlamak daha bir güzel. Komutanlarım ve arkadaşlarımın üzerimde çok emeği var. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar" diye konuştu.
İlçe Jandarma Komutanlığında arkadaşlarıyla bir araya geldiğini aktaran Yıldırım, "Onlarla güzel bir sohbet, muhabbet geçirdik. Kaymakamımız, komutanlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Bugün burada benim adıma yapılan Kütüphaneden dolayı çok mutlu oldum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Arkadaşlarım bana sürpriz yaptı. Duygulandım. Çok değişik bir duygu oluştu. Eski fotoğraflarımdan slayt yapıldı, hüzünlendim. Bu gün burada olmak benim için çok mutluluk verici. Kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen komutanlarım, arkadaşlarım ve Kaymakamımız Harun Kazez olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hazırlık olmuş. Ben ilk gördüğümde çok mutlu oldum. Mutluluktan diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerine yer verdi.

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