HABER

Kahraman gencimizin adı Frankfurt’ta metro istasyonuna verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Almanya’da metro raylarına düşen bir Alman vatandaşını kurtarmak isterken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi, kazanın gerçekleştiği metro istasyonuna verildi.Almanya’nın Frankfurt şehrinde tren raylarına düşen bir Alman vatandaşını görünce hiç düşünmeden raylara atlayan ve evsiz kişiyi kurtardıktan sonra trenle platform arasına sıkışarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi, kazanın yaşandığı Ostend İstasyonu’na verildi.

Almanya’da metro raylarına düşen bir Alman vatandaşını kurtarmak isterken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi, kazanın gerçekleştiği metro istasyonuna verildi.
Almanya’nın Frankfurt şehrinde tren raylarına düşen bir Alman vatandaşını görünce hiç düşünmeden raylara atlayan ve evsiz kişiyi kurtardıktan sonra trenle platform arasına sıkışarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen’in ismi, kazanın yaşandığı Ostend İstasyonu’na verildi. Frankfurt’da Avrupa Merkez Bankası’nın da bulunduğu durağın ismi, üniversitedeki staj eğitiminden dönerken kahramanca hayat kurtaran Türk gencinin ismini yaşatmak üzere, "Alptuğ Sözen İstasyonu Ostendstrae" olarak değiştirildi.
13 Kasım 2018’de yaşanan olayda, Frankfurt’ta laborantlığa yönelik meslek eğitimi gören Mustafa Alptuğ Sözen, tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan 44 yaşındaki evsiz bir Alman vatandaşını kurtarmaya çalışırken tren ile platform arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. Evlatlarını gösterdiği kahramanlıkla kaybeden ailenin arzusu da evlatlarının adının yaşatılmasıydı.
Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla olayın meydana geldiği durakta düzenlenen törenle istasyonun yeni ismi gösteren tabela asıldı. Ostend Caddesi durağında yapılan törenle metro duvarına asılan tabelada "Alptuğ Sözen İstasyonu" ibaresi, altındaki plakette de "Bu istasyonda 13 Kasım 2018’de çaresiz bir kişiyi raylardan kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen hayatını kaybetti" yazıyor. Törene kahraman gencin ailesinin ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın acı günüCHP İzmir Milletvekili Balbay'ın acı günü
Ayvalık’ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadıAyvalık’ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 76 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika! Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Kilis'te canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Şehit askerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı, çok sayıda yaralı var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara'da etkili olacak

Son dakika uyarısı: Etkisini artıracak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.