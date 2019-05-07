Kahraman hostesler onlarca insanın hayatını kurtardı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Uluslararası Şeremetyevo Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazası esnasında uçakta bulunan 2 hostesin yoğun çabaları sayesinde birçok kişinin ölmekten kurtulduğu ortaya çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Uluslararası Şeremetyevo Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazası esnasında uçakta bulunan Tatyana Kasatkina ve Ksenia Fagel isimli 2 hostesin yoğun çabaları sayesinde birçok kişinin ölmekten kurtulduğu ortaya çıktı. Rus medyasında yer alan haberlerde hosteslerin kendi hayatlarını tehlikeye atarak yolcuların büyük bir kısmını tahliye ettiği kaydedildi. Rus vatandaşlar ise sosyal medya platformlarında iki hostesin ödüllendirilmesi için kampanya başlattı.

Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi yaşamını yitirmişti.



