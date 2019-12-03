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Kahraman itfaiyeci, bir kadını yanmaktan son anda kurtardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 08:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan yangında evin içinde kalan Özgehan Gökçay (24), itfaiye eri Mehmet Çağlar tarafından kurtarılıdı. Erken müdahale için maskesiz eve gider Çağlar, dumandan etkilenerek bayıldı.

Yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında Akarcalı Mahallesi 1095 sokakta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saglık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı. İtfaiye eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı. Vücudunda 3. dereceden yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın sıra sında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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