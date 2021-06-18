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  4. Kahraman itfaiyeci çöken merdivenin altından 2 kişiyi kurtardı

Kahraman itfaiyeci çöken merdivenin altından 2 kişiyi kurtardı

18.06.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de bodrum katı su basan binaya tahliye için giden itfaiye eri ve bina sakini çöken merdivenin altında kaldı. İki kişi hafif yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, bina tamamen tahliye edildi.

Kahraman itfaiyeci çöken merdivenin altından 2 kişiyi kurtardı

İstanbul'da şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden Bahçelievler'de bir evin bodrum katını su bastı. Saat 19.30 sıralarında ihbar üzerine Zafer Mahallesi Okumuş Sokak'a giden itfaiye ekipleri su tahliyesi yapmak için 5 katlı binanın bodrum katına indi. Binada ikamet eden bir kişi de itfaiye ekipleri ile beraber bodrum katına indi. Bir itfaiye eri ve bina sakini, çöken merdivenin enkazı altında kaldı.

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BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Enkaz altında kalanları, diğer itfaiye erleri ile vatandaşlar kurtardı. Bina dışına çıkarılan iki kişi, ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edildi.

"İKİSİNİN DE DURUMU İYİ"

Göçük altında kalanlara müdahale edenlerden biri olan bina sakini Poyraz Uçuş, "İtfaiyeci arkadaş ile bir komşumuz beraber aşağı gitti. Yağmurdan dolayı bodrum katını su basmıştı. Suyu boşaltmak için itfaiye geldi. En altta dönemeç merdiven itfaiyeci ile vatandaşın üzerine çöküyor. Hemen müdahale ettik, 112'yi aradık. İtfaiye geldi kurtardı arkadaşları. İkisinin de durumu iyi, bina tamamen boşaltıldı" dedi. (DHA)

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