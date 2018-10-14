Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından teröre karşı profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.

Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, kırsalı adeta teröristlere dar etti.

Terör ve her tür tehdide karşı etkili mücadele yürütülmesi amacıyla motorlu piyade tugaylarının komando tugayı olarak yapılandırılması yönünde alınan karar doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu profesyonellik anlamında büyük dönüşüm yaşandı.

Operasyon emri için her daim hazır bekleyen komandolar, tehdidi uzaktan karşılayarak teröristi yerinde tespit edip, etkisiz hale getiriyor.

Bu kapsamda kurulan Şırnak'taki 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görevli komandolar, Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere korku salan, bulundukları yerden hareket dahi edemeyecek duruma getiren komandolar, bölgenin güvenliğini sağlayarak dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.

- Teröristler kaçacak delik arıyor

Her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiren komandolar, teröristlerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha ediyor.

Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.