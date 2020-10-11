HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahraman komandolardan terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Kahraman komandolardan terör örgütü PKK’ya ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Milli Savunma Bakanlığından söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet EYP, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kg TNT ile birlikte çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet EYP, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kg TNT ile birlikte çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü partiKoronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
Çekiliş sonuçları açıklandıÇekiliş sonuçları açıklandı
En Çok Okunan Haberler
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
İstanbul'da trafikte dehşet anları! Silah çekti
İstanbul'da trafikte dehşet anları! Silah çekti
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
Mersin'de boş arazide patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Mersin'de boş arazide patlama!
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi
Bakan Soylu, darp edilen fındık işçilerinden özür diledi
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.