Kahraman komandolardan terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından söz konusu operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 32 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tabanca, 109 adet el bombası, 2 adet EYP, 24 adet Doçka mühimmatı, 80 adet havan mühimmatı, 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 29 adet Zagros mühimmatı, 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 250 kg TNT ile birlikte çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

