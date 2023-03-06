Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu

Hatay'da 'Dora' isimli köpek, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu. Köpeğin sahipleri ise, "Dora bir nevi hayatımızı kurtardı. Yaptığı kahramanlıktan sonra onu daha çok sevmeye başladık" dedi.