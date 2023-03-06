Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu
Mynet Haber
16 dakika önce
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Hatay'da 'Dora' isimli köpek, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu. Köpeğin sahipleri ise, "Dora bir nevi hayatımızı kurtardı. Yaptığı kahramanlıktan sonra onu daha çok sevmeye başladık" dedi.
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