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Kahraman öğretmen anne 2 çocuğunu yangından kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

Antalya’da klima motorundan çıkan yangında, öğretmen anne iki çocuğunu kucağına alıp yangından kurtuldu.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1119 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede çıktı.

Antalya’da klima motorundan çıkan yangında, öğretmen anne iki çocuğunu kucağına alıp yangından kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1119 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3’üncü katındaki dairede çıktı. Öğretmen Emine Yılmaz, yaşları 1 ile 3 olan iki çocuğuyla evde bulunduğu sırada balkondaki klima motorundan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Karşı komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların kısa sürede evin içine dolmasıyla anne Emine Yılmaz, uyuyan iki çocuğunu kucağına alıp dışarı çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Klima motoru küle dönerken balkonda maddi hasar meydana geldi. İşten gelen İsmail Yılmaz eşi ve çocuklarını güvende görünce büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan, klimanın kapalıyken yangının çıktığı öğrenildi.

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