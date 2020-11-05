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Kahraman papağan, sahibini yangından kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

Hassas bir yangın alarmının sesinden daha rahatsız edici bir şey varsa, o da durmaksızın konuşan ve alay eden bir papağan sesi olabilir. Ancak buna rağmen kahraman papağan sahibinin hayatını kurtardı.

Kahraman papağan, sahibini yangından kurtardı

Sürekli “Anton” diye bağıran Eric, sahibi Anton Nguyen tarafından bakılan evcil bir papağan. Çarşamba sabahı Anton, Avustralya’nın Queensland kentinde iki katlı evini kaybetmiş olsa da, durmaksızın ismini sayıklayan papağan sayesinde hayatta kaldı.

Yalnız yaşadığını söyleyen Nguyen “Bir patlama sesi duydum ve Eric o sırada bağırmaya başladı. Onun sesine uyanınca duman kokusunu fark ettim. Eric’i yakaladım, kapıyı açtım ve alevleri görünce aşağı fırladım” diyerek yaşadıklarını anlattı.

İtfaiyeciler gece olay yerine geldiğinde ev çoktan alevler içinde kalmıştı. Yangını kontrol altına almak için dört ekip yaklaşık bir saat boyunca çalıştı.

Avustralya’da yasalar gereği her evde çalışır durumda yangın alarmı olması gerekiyor. Anton “Evde yangın alarmı vardı ama kuş, alarmdan önce haber verdi” diyerek Eric’in alarm sisteminden daha akıllı bir canlı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Queensland itfaiye yetkilileri ABC News’e yaptığı açıklamada yangın sırasında Anton’un evde bulunduğunu doğrulayarak yangının nedeninin hala araştırıldığını belirtti.

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