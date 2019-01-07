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Kahraman polis Fethi Sekin ve Musa Can üniversitede ödül töreniyle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

 İZMİR Demokrasi Üniversitesi, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü' adı altında ikinci kez anma töreni düzenledi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR Demokrasi Üniversitesi, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit düşen kahraman polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü' adı altında ikinci kez anma töreni düzenledi. Bu yılın kahramanlık ödülleri Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile Afrin Harekatı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'a verildi.

İlki geçen yıl düzenlenen ve geleneksel olarak tekrarlanacağı belirtilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü töreninin ikincisi, geniş bir katılımla gerçekleşti. Törene İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, şehit mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Milletleri millet yapan en önemli değerlerden biri vatanları için canla başla verdikleri mücadeledir. Türk milleti yüzlerce yıldır bu vatan için mücadele etmiştir, etmeye davam edecektir. Ecdadımız ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturuyla savaşmış, canını ortaya koymuş ve en büyük miras olarak bize bu onuru bırakmıştır. Hain terör örgütlerine karşı binlerce kahramanlık destanı yazmıştır. Malazgirt'te, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de canla başla mücadele etmiş, bizlere gurur duyacağımız şanlı bir tarih bırakan atalarımız gibi günümüzde de yeni kahramanlıklar yaşanmaya devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimizin gösterdiği kararlılık ve cesaret buna en güzel örnektir. O gece gösterilen kararlılık ve cesaretle yeni bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Milletimiz canını vatanı için vermekten çekinmemiştir. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısı vatan toprakları üzerinde hain plan yapanların çirkin yüzlerini göstermiştir. Ama hainler yine kahraman bir Türk evladını karşılarında bulmuşlardır. Fethi Sekin'i. Canı pahasına teröristleri engelleyen polisimiz bizlere bir kez daha gösterdi ki bu ülkede gözlerini kırpmadan canlarını verecek binlerce vatan evladı vardır. Bizler kahramanlarımızı gelecek nesillere aktarmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından bu yılki 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü' Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Afrin Harekatı'nda gösterdiği üstün kahramanlıktan dolayı Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'a verildi. Törene katılamayan Uzunkaya'nın yerine ödülünü İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aras'ın yerine de Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç aldı. Törende ayrıca şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verildi. Şehitler için okunan kuran tilavetiyle tören sona erdi.

Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü'nün ilki geçen yıl, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi sırasında İzmir Valiliği'ni işgale giden 400 Harp Okulu öğrencisi ile darbecilerin önünü kesen, Başkomiser Bekir Önsal'a verilmişti.

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