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Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’na her zaman destek verdiklerini ve gerekirse gidip askerlerin yanında yer alacağını dile getiren şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, “Oradaki tüm askerler benim evladım gibidir, hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında kahramanca mücadele ederken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’den geldi.

Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

Barış Pınarı Harekatı’na her zaman destek verdiklerini ve gerekirse gidip askerlerin yanında yer alacağını dile getiren şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, “Oradaki tüm askerler benim evladım gibidir, hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında kahramanca mücadele ederken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’den geldi. Baba Sekin, bir evladını vatana kurban ettiğini gerekirse diğer evlatlarını da vatan uğruna kurban etmeye hazır olduğunu belirterek, Barış Pınarı Harekatı’na her zaman destek verdiklerini söyledi.

“Biz bize her zaman yeteriz”
İHA muhabirine açıklamada bulunan şehit babası Mehmet Zeki Sekin, “Sınırlarımızda PKK, PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekatımız başladı. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde başlatılan bu harekat ile sınırlarımızın güven altına alınacağına inanıyorum. Buradaki amaç bölgeye güven, huzur ve barış getirmektir. Birçok ülke buna karşı çıktı ama biz bize her zaman yeteriz. Millet olarak tarihte olduğu gibi bugün de vatanına, bayrağına hep birlikte sahiplenerek ve kenetlenerek başarıya ulaşacağız” dedi.

“Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”
Bir evladını vatana kurban ettiğini, gerekirse diğer evlatlarını da kurban etmeye hazır olduğunu dile getiren baba Sekin, “Ben dahil diğer evlatlarımı da kurban etmeye hazırım. Yeter ki vatanın birliği, dirliği ve huzur bulsun. Gerekirse biz de gider kahramanlarımızın yanında yer alırız. Oradaki tüm askerler benim evladım gibidir. Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum. Duamız ve kalbimiz kahramanlarımız ile birliktedir. Harekatın başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Allah, yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.

Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

Kahraman şehidin babası: “Hiçbirini Fethi’den ayırt etmiyorum”

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