Kahraman şehidin babası: "Vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu”

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, duygu yüklü bir konuşma yaparak, “Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın” dedi.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin de oğlunun şehadetinin 3’üncü sene-i devriyesinde açıklamalarda bulundu. Oğlu ile her zaman gurur duyduklarını belirten Baba Sekin, vatana bir evladını feda ettiğini ancak milyonlarca evlat sahibi olduğunu aktardı.

“Bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu”

Oğlu ile gurur duyduklarını ve vatanın birliği için gerekirse diğer evlatlarını da feda etmeye hazır olduklarını dile getiren şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın. Bu milletin, vatanın birliği ve beraberliği için bir evladımı şehit verdim gerekirse diğer evlatlarımı da feda ederim. Yeter ki vatanın birliği ve dirliği olsun. Vatan sağ olsun. Bir şehit babası olarak oğlum ile gurur duydum. Şehidimle de gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye’nin gururudur" ifadelerini kullandı.