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  4. Kahraman şehitler, gözyaşları ile anıldı

Kahraman şehitler, gözyaşları ile anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahramanca şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3.

İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında kahramanca şehit olan polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, ölümlerinin 3. yılında gözyaşları içinde anıldı.
5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, ölümlerinin 3. yılında İzmir Adliyesinde düzenlenen törende anıldı. Törene katılanlar, şehitler için bestelenen türkü eşliğinde hazırlanan videoları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Anma programına; Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, şehit Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin, şehit Musa Can’ın eşi Mecburiye Can ve kızı Emine Can, siyasi parti yöneticileri, ilçe başkanları, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye çalışanları katıldı.

“Fethi Sekinler milletimizde asla bitmeyecektir”
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, “Burada konuşmak için bir metin hazırlamıştım ama şehitlerimizi anlatan kum sanatı, onlar için hazırlanan müzik ve konuşmalardan sonra yapacağım konuşma metnindeki cümlelerin kifayetsiz kalacağını düşündüm. 3. yılda, törene muazzam katılım için söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir şehrin kalbinde o şehri temsil eden sembol olmuş kamu kurumu vardır. Bu adliye bizim namusumuzdur. 3 yıl önce adliyeyi havaya uçurmak istediler. Türk yargısı, Türk adaleti yüz yıllardır millet adına en adil kararları vermiştir. Yargımız, terörle mücadelede polislerimizin, askerlerimizin yanında hukuka uygun şekilde teröristlere hak ettiği cezayı vermiştir. Namusumuz olan adliyeye ve yargı teşkilatına bu teröristler bir ders vermek istemişlerdir. ‘Öyle bir ders verelim ki bundan sonra burada millet adına görev yapanlar korksun ve bir daha bizimle ilgili karar veremesin’ demişlerdir. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Kahraman polis Fethi Sekin, kahramanca görevini yaparak, ölümün üzerine yürüyerek namusumuzu savunmuştur. Bundan sonra şüpheniz olmasın; Fethi Sekinler milletimizde asla bitmeyecektir. Türk yargısı, Türk adaleti ne olursa olsun yolundan, çizgisinden asla vazgeçmeyecektir, dönmeyecektir” dedi.

“Tereddüt duymadan canını ortaya koymuştur”
Şehit Sekin’in gerçek bir vatansever olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de “Kahraman Fethi Sekin her zamanki gibi şevkle vazifesini icra ederken saldırıyı bertaraf etmek için tereddüt duymadan canını ortaya koymuştur. Gözünü kırpmadan yürümüştür. Eğer bu kahramanca karşı koyma olmasaydı Türkiye belki de bir kırılma yaşayacaktı ve İzmir gibi bir metropolde, kentin merkezinde bu eylemleriyle İzmirlileri ve Türkiye’yi yeise sürükleyecek bir başlangıca iteceklerdi. Fethi Sekin buna canı pahasına ‘dur’ demiştir” diye konuştu.
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise “Milletler, kahramanlar evlatları varsa varlıklarını sürdürür ve güven içinde olurlar. Türk milleti, kahraman evlatlara sahip olma konusunda en şanslı millettir. 5 Ocak 2017’de bölücü terör örgütü mensupları İzmir Adliyesine gelmişlerdi. Bölücü terör örgütünün tarihinin en kanlı eylemini yapacaklardı. 8 roket vardı. Yüzlerce kalaşnikof, el bombası ve bomba yüklü araç vardı. Önce bomba yüklü aracı patlattılar. Arkasından buradaki herkesi katletmek istiyorlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Burada kahraman polis memuru Fethi Sekin vardı. İzmir’in dağlarında Fethi Sekin kokulu çiçekler açacak ve bu güzel kentin bu güzel insanları üzülmesin, huzurlu olsun diye şehadete koşan Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can’ı hiçbir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından İzmir il Müftüsü Recep Şükrü Balkan şehitler için dua etti. Daha sonra Fethi Sekin ve Musa Can adına adliye önünde lokma döktürüldü ve Sekin’in heykeline karanfiller bırakıldı.

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