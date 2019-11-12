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Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Bursa’da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.Osmangazi’ye bağlı Armutköy’den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıyan 16 JBK 64 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Caddesinde birden stop etti.

Bursa’da içinde yolcularla alev alev yanan belediye otobüsünü kahraman şoför söndürdü.
Osmangazi’ye bağlı Armutköy’den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıyan 16 JBK 64 plakalı yolcu otobüsü, İnönü Caddesinde birden stop etti. İçinde yolcuların bulunduğu otobüsün neden stop ettiğine bakmak için aşağı inen otobüs şoförü Ferhat Alataş, motor kısmının alev aldığını gördü. Hemen vakit kaybetmeden otobüste bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs şoförünün soğuk kanlı müdahalesiyle birlikte yangın içindeki yolcular zarar görmeden söndürüldü. Yangını görenler tarafından olay yerine gönderilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otobüste soğutma yaptı. Soğukkanlı tavırlarıyla yolcuların zarar görmemesini ve otobüsün yanmasını önleyen Ferhat Alataş, herkesin takdirini kazandı.
Armutköy’den Çekirge Devlet Hastanesine yolcu taşıdığını ifade eden şoför Ferhat Alataş, "İnönü Caddesine geldiğim esnada araç stop etti. Sağa yanaştım, araçta bir sıkıntı var mı diye bakmak için indim. Aracın yandığını fark ettim. Aracın içinde yolcular da vardı. Hemen onları indirip müdahale ederek yangını söndürdüm. Çok şükür kimseye bir şey yok" dedi.

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