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Kahraman şoför, üniversite otobüsünde rahatsızlanan genç kızın hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Isparta Çünür Mahallesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan ve sabah saatlerinde okuluna gitmek için otobüse binen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 20 yaşındaki Aliye K.’nin bir anda sara krizine girmesi sonucu, durumu fark eden 35 yıllık halk otobüsü şoförü Erhan Ayhan, otobüsü en yakın hastaneye sürerek, genç kızın hayatını kurtardı.Olay, sabah saatlerinde Çünür Mahallesi’ndeki KYK ve SDÜ yerleşkeleri arasında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında kız öğrencilerin kaldığı KYK binaları önünden, otobüse yolcu alan 54 yaşındaki Erhan Ayhan isimli şoför, SDÜ Batı Yerleşkesi’ne girmeye hazırlandığı anlarda otobüste bir anda yardım çığlıklarının yükseldiğini fark etti.O esnada, otobüsteki genç kızın yere yığıldığını gören şoför Ayhan, soğukkanlılığını koruyarak olaya müdahale etti.Genç kızın, sara nöbeti geçirdiğini diğer öğrencilerden öğrenen Ayhan, sağlık ekiplerinin kampüs girişine gelmesini beklemeden, otobüsü acil olarak hastaneye sürdü.Öğrenciyi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götüren kahraman şoför, genç kızın hayatını kurtardı.“Dubalardan dolayı zorlansam da genç kızın hayatını kurtarmayı kendime görev addettim”Öğrenciler tarafından günün kahramanı ilan edilen Ayhan, olayı şu sözlerle anlattı:“Kız öğrencilerin bulunduğu KYK yurdundan çocuklarımızı alıp dersliklerine götürmek için seferime başlamıştım.

Kahraman şoför, üniversite otobüsünde rahatsızlanan genç kızın hayatını kurtardı

Isparta Çünür Mahallesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan ve sabah saatlerinde okuluna gitmek için otobüse binen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 20 yaşındaki Aliye K.’nin bir anda sara krizine girmesi sonucu, durumu fark eden 35 yıllık halk otobüsü şoförü Erhan Ayhan, otobüsü en yakın hastaneye sürerek, genç kızın hayatını kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Çünür Mahallesi’ndeki KYK ve SDÜ yerleşkeleri arasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında kız öğrencilerin kaldığı KYK binaları önünden, otobüse yolcu alan 54 yaşındaki Erhan Ayhan isimli şoför, SDÜ Batı Yerleşkesi’ne girmeye hazırlandığı anlarda otobüste bir anda yardım çığlıklarının yükseldiğini fark etti.
O esnada, otobüsteki genç kızın yere yığıldığını gören şoför Ayhan, soğukkanlılığını koruyarak olaya müdahale etti.
Genç kızın, sara nöbeti geçirdiğini diğer öğrencilerden öğrenen Ayhan, sağlık ekiplerinin kampüs girişine gelmesini beklemeden, otobüsü acil olarak hastaneye sürdü.
Öğrenciyi SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götüren kahraman şoför, genç kızın hayatını kurtardı.

“Dubalardan dolayı zorlansam da genç kızın hayatını kurtarmayı kendime görev addettim”
Öğrenciler tarafından günün kahramanı ilan edilen Ayhan, olayı şu sözlerle anlattı:
“Kız öğrencilerin bulunduğu KYK yurdundan çocuklarımızı alıp dersliklerine götürmek için seferime başlamıştım. Doğu Kampüsü’nden çıkıp, Batı Kampüsü’ne girmeye çalıştığım an otobüste yardım çığlıkları duydum. Otobüsü durdurup arka tarafa baktığım an genç bir kızımızın düştüğünü gördüm. Kızımızın sara hastası olduğu bilgisini alınca sağlık ekiplerine haber verdik. Ancak, vakit kaybetmemek için hemen hastalanan kızımızı en yakın hastane olan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdüm. Hastane girişine kadar otobüsü götürdüm. Dubalardan dolayı zorlansam da genç kızın hayatını kurtarmayı kendime görev addettim. Hemen bir sedye istedik ve kızımızı öğrencilerin yardımıyla sağlık görevlilerine teslim ettik. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim.”

Kahraman şoför, üniversite otobüsünde rahatsızlanan genç kızın hayatını kurtardı

Kahraman şoför, üniversite otobüsünde rahatsızlanan genç kızın hayatını kurtardı

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