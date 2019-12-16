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Kahraman şoför yaralı yavru kediyi hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Başkent’te yaralı yavru kediyi hayata bağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün şoförü Hakan Sütçü, ”Kedinin durumunu takip ediyorum.

Başkent’te yaralı yavru kediyi hayata bağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün şoförü Hakan Sütçü, ”Kedinin durumunu takip ediyorum. İyileştikten sonra sahiplenip bakacağım” dedi.
Ankara’da havaalanına yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü Hakan Sütçü, seyir halindeyken yolun ortasında bulunan ve ezilmek üzere olan yaralı yavru kediyi otobüsün içerisine alarak yeniden hayata tutunmasını sağlamıştı. Şoför Hakan Şütçü’nün yavru kediyi kurtardığı görüntüler sosyal medyada binlerce defa paylaşılırken, “Kahraman” ilan edilen Hakan Sütçü İHA muhabirine konuştu.

“Vicdanen kendimi rahatsız hissettim”
Hayvansever olduğunu belirten ve yaşanan olayı anlatan Hakan Sütçü, havalimanına yolcu taşıdığı esnada GİMAT Alt Geçidi’nden geçerken önüne fırlayan yaralı kediyi otobüse aldığını belirtti. Sütçü, “Önde giden arabanın altından bir şey fırladığını fark ettim. Önce bir poşet zannettim, çok yaklaşınca bir şeyin yerde çırpındığını gördüm. Yaklaştıkça yanına yavru kedinin can çekiştiğini gördüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissettim. Mecbur durdum, el frenini çektim, kapıyı açtım. İndiğimde hayvan yerde can çekişiyordu. Zaten hayvansever bir insanım. Yavru kediyi araca aldım, ilerledim ve sağ çektim. Kedinin ağızından kanlar geliyordu. Hemen yolcunun birinden peçete alıp temizledim. Yolcunun diğerinden su istedim, onlarda sağ olsun hemen verdi. Otobüsün içerisindeki 20 insan hemen sağ solu aradı. Uçakları kaçırma pahasına her şeyi yaptılar” diye konuştu.
Kedi iyileşince sahip çıkacağını belirten Şütçü, “İçerideki yolcularımız büyükşehir belediyemizi aramışlar. Belko Air’nin Genel Müdürü Yusuf Ziya Yapar beni aradı. Bende Pursaklar’a geldiğimi ilettim. ‘Kedi yaralı bir an önce veterinere götürmemiz lazım’ dedim. Ben yavru kediyi ofise bıraktım. Daha sonrasında müşterileri havaalanına bıraktım. Tekrardan kediyi bıraktığım yere gidip kontrol etmek istedim. Öğrendim ki, ben bıraktıktan 5 dakika sonra hayvanı alıp Ankara Büyükşehir Belediyesi veterinerine götürmüşler. Hangi vicdana sığardı hayvanı orada bırakıp gitmek. Kedinin durumunu takip ediyorum. İyileştikten sonra onu sahipleneceğim” ifadelerini kullandı.
Kahraman şoför Hakan Sütçü’nün evinde de kedi ve kuş beslediği dikkat çekti.

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