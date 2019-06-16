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Kahraman şoför: Yolcu indirip bindirmeden otobüsü direk hastaneye sürdüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

ADANA’da kullandığı yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren Zilfo Adıyaman'ı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştiren belediye otobüsünün şoförü Zeliha Elbüken (40), “Otobüsü yolcu indirip bindirmeden hızlıca hastaneye sürdüm” dedi.

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA’da kullandığı yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren Zilfo Adıyaman'ı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştiren belediye otobüsünün şoförü Zeliha Elbüken (40), “Otobüsü yolcu indirip bindirmeden hızlıca hastaneye sürdüm” dedi. Dün akşam saatlerinde Zeliha Elbüken'in kullandığı Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne binen yolculardan Zilfo Adıyaman, bir anda fenalaştı. Diğer yolcular, hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken’e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün güzergahını değiştiren Elbüken, Adıyaman'ı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zilfo Adıyaman'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. ‘BABALAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM’ Zilfo Adıyaman'ın ailesi ve belediye yetkilileri otobüs şoförü Zeliha Elbüken’e teşekkür etti. Olay sonrası çevresinden sürekli tebrik telefonları aldığını belirten Zeliha Elbüken, insani bir görevi yerine getirdiğini ve kalp krizi geçiren Zilfo Adıyaman’ın durumunun iyi olduğuna çok sevindiğini söyledi. Olay anında bir an bile tereddüt etmeden karar aldığını vurgulayan Elbüken, şöyle konuştu: “Hasta olan amcamızın rahatsız olduğunu görünce durumun ciddi olduğunu anladım. Acile götürme ihtiyacı duydum. O dakikadan itibaren otobüsü yolcu indirip bindirmeden direk olarak Adana Seyhan Devlet Hastanesi’ne sürdüm. Şu an durumu iyi. Sol taraftan araçtan yol isteyerek elimden geldiği kadar hızlı getirdim. Kendisiyle görüşmek isterim. Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babalar gününü de kutluyorum.”

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