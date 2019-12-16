HABER

Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Sakarya’da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken havale geçiren 2 buçuk yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförüne durak yönetimi ödül verdi.Sakarya Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana gelen olayda Samet Sarı idaresindeki dolmuşa annesiyle binen 2 buçuk yaşındaki Mehmet Ali Toygar isimli bebek havale geçirdi.

Sakarya’da dolmuşta annesiyle yolculuk yaparken havale geçiren 2 buçuk yaşındaki çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförüne durak yönetimi ödül verdi.
Sakarya Güneşler-Serdivan arasında çalışan dolmuşta meydana gelen olayda Samet Sarı idaresindeki dolmuşa annesiyle binen 2 buçuk yaşındaki Mehmet Ali Toygar isimli bebek havale geçirdi. Annenin feryatlarını duyan dolmuş şoförü araçta bulunan diğer yolcuları indirdikten sonra güzergahını değiştirerek küçük çocuğu çocuk hastanesi acil servisine götürdü. Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı yönetimi duyarlı hareketinden dolayı kahraman şoför Samet Sarı’ya ödül verdi.

Herkesin ailesi bizlere emanet
Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkan Vekili Sinan Tetik yaptığı açıklamada, “Cezaevi-Serdivan Taksi Dolmuş Durağı yönetimi olarak almış olduğumuz karara istinaden Samet Sarı arkadaşımızın göstermiş olduğu gayretli ve özverili davranışından dolayı bir ödül vermek istedik. Yönetici arkadaşlarımızın hepsi burada hazır vaziyette bulunmakta. Kendisine bizzat yönetim adına teşekkür ediyorum. Samet kardeşimizin göstermiş olduğu özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğinden eminiz çünkü can taşıyoruz, taşımış olduğumuz canın yani emanetimizin bilincindeyiz ve o bilinçle taşımacılık yapmaktayız. Herkesin ailesi bizlere emanet" dedi.

Bizim için can önemlidir
Cezaevi - Serdivan Taksi Dolmuş Durağı eski Başkanı Aladdin Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “Bu kardeşimizin yapmış olduğu gerçekten insancıl hareketten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sabahın 6’sın gecenin 2-3’üne kadar bu topluma hizmet etmek için hep birlikte gayret eden insanlarız. Bizim için can önemlidir, geri kalan teferruattır denildiği gibi gerçekten kardeşlerimiz büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Halkımızın bu konuda bize yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
Kahraman sürücü Samet Sarı ise Durak Başkanı Sinan Tetik ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek üzerine düşen görevi yaptığını ifade etti.

PARTNERMetin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...Metin Hara'ya büyük şok! 6 ay hapsi isteniyor...
1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı1,5 milyon liralık vurgun yapan 7 şüpheli yakalandı
Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandıAyvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı

Korku dolu anlar! Alev alev yandı

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

39 yaşındaki Yasemin'den 33 gündür haber alınamıyor

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

MSB paylaştı: Resulayn'da terör örgütüne ait yeni tünel tespit edildi

Şırınga çikolata yüzünden ölen Mert'le ilgili yeni gelişme! Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Yok artık! Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirde park cezası kesildi

Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş

Rehin aldığı eşine yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.