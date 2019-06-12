HABER

"Kahraman Tavuk Uzayda" 14 Haziran'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

"Kahraman Tavuk Uzayda" 14 Haziran'da vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Çizgi roman kahramanı ve arkadaş canlısı tavuk Condorito'nun ilk kez beyaz perdeye aktarıldığı "Kahraman Tavuk Uzayda" adlı film, 14 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Tavuk "Condorito" karakteri ve arkadaşlarının maceraları ilk kez Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilmeye başlandı.

Uzun yıllar Latin Amerika'da popüler olan çizgi roman, Türkçe dublajlı olarak minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Filmin yönetmenliğini Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt üstlenirken, senaryosunu Rodrigo Moraes, Martin Piroyansky ile Ishai Ravid kaleme aldı.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Uzaylı Molosco, Condorito'nun oturma odasında belirir. Ona bir teklif sunar. Condorito bu teklifin bir şaka olduğunu düşünür ve şaka olsun diye Molosco'nun istediği sınırsız güç tılsımını bulmayı kabul eder. Ancak karşılığında yakında kayınvalidesi olacak ve kendisini küçümseyen Tremebunda'yı kaçırmasını ister. Condorito uzaylıların tılsımı kullanarak dünyayı yok etmeyi planladıklarını, uzaylı Molosco Tremebunda'yı kaçırınca öğrenir. Condorito ve yeğeni Chicky, Tremebunda'yı, tılsımı, dünyayı kurtarmak ve en önemlisi gerçek aşkı Yayita'nın kalbini geri kazanmak için uzayda bir maceraya atılırlar."

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Eczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildiEczacılık öğrencisi Hasan Efe, kansere yenildi
Binali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdiBinali Yıldırım İstanbul Havalimanı’nı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahraman Tavuk Uzayda

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.