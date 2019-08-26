HABER

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İzmir’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan ve kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı pilot Yurii Bostnik için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.Orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı 58 yaşındaki pilot Yurii Bostnik, İzmir Karabağlar’da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya’dan İzmir’e gelmiş ve geçen Çarşamba günü Gaziemir ilçesindeki otel odasında ölü bulunmuştu.

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

İzmir’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan ve kaldığı otel odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı pilot Yurii Bostnik için İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.
Orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı 58 yaşındaki pilot Yurii Bostnik, İzmir Karabağlar’da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Antalya’dan İzmir’e gelmiş ve geçen Çarşamba günü Gaziemir ilçesindeki otel odasında ölü bulunmuştu. Antalya’daki Manavgat Orman Bölge Şefliğinde görev yapan ve iki gün boyunca yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. İlk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Bostnik’in cenazesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne getirildi. Burada kahraman pilot için cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, Bostnik’in ailesi adına sigorta şirketi yetkilisi ve tercüman Nurmakhambet ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı. Bostnik’in tabutuna Türk Bayrağı sarılırken, tabutun önüne Ukrayna ve Türk bayrağının yanı sıra Bostnik’in fotoğrafı konuldu. Cenaze önce Antalya’ya, oradan da Ukrayna’nın Odessa kentine gönderilecek. Pilotun evli ve bir çocuk sahibi olduğu, ayrıca Afganistan’da katıldığı savaşta iki gazi madalyası aldığı öğrenildi.

"Olağanüstü çaba sarf etti"
Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, "18 Ağustos tarihinde Karabağlar Tırazlı mevkiinde çıkan orman yangınının rüzgarın etkisi ile büyümesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün ekiplerinin yetersiz kalması sebebiyle çevre bölge müdürlüklerinden arazöz, teknik eleman talep edilmişti. Bu çerçevede komşu bölge müdürlüklerinde konuşlanmış olan helikopterlerin tamamını Karabağlar yangınına katılmak üzere talep etmiştik. Bunlardan biri de Antalya Manavgat’ta konuşlanmış olan helikopter ve pilotuydu. Yurii Bostnik, yangının ilk ve ikinci gününe katılmış, olağanüstü çaba sarf etmiş, dinlenmek üzere otele gittiğinde hayatını kaybetmiştir. Yurii Bostnik’in ailesine ülkemiz adına en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmaları hep takdirle yad edilecektir" dedi.

"Üç ülkenin kahramanıydı"
Bostnik ile çalışan sigorta şirketi yetkilisi ve tercüman olan Kazakistanlı Nurmakhambet de, "Yurii Bostnik bizimle 3 sene çalıştı. O Afganistan’daki savaştan iki gazi madalyası sahibi kahraman bir pilottu. O Kazakistan, Türkiye ve Ukrayna’nın kahramanı. Yangında profesyonelce çalıştı. O çok iyi bir insandı. Cenazesi önce Antalya’ya, oradan da Ukrayna’nın Odessa kentine gidecek. Cenazesini ben teslim edeceğim" diye konuştu.
Olay, 21 Ağustos’ta Gaziemir ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 853 numaralı helikopter ile iki gün boyunca sahadaki yangın söndürme çalışmalarına katılan Bostnik, yangının kontrol altına alındığı Çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve gece saat 00.30’da odasına çıktı. Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik’i uyandırmak için önce telefonla aradı, ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Otelin ikinci katındaki 1122 numaralı odayı personel kartı ile açan otel görevlileri, Bostnik’in banyoda sırt üstü baygın halde yattığını fark etti. Otel görevlileri durumu polise haber verip, 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Otele gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

Kahraman Ukraynalı pilota İzmir’de cenaze töreni

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Antalya’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olayAntalya’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay
Altın Portakal'dan gençlere destekAltın Portakal'dan gençlere destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.