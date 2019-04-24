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'Kahramanım Sensin' projesi çocuklara umut oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

 İZMİR’de grafik tasarımcısı Gökçe Cantürk tarafından 2014 yılında başlatılan sosyal sorumluluk projesi 'Kahramanım Sensin', 14 sanatçının şarkı sözleri ile tasarlanan ajanda, defter, tişört gibi ürünlerin satışından elde edilen gelir ile Türkiye'nin dört bir yanından okullardaki çocukların ihtiyacı karşılanıyor.

'Kahramanım Sensin' projesi çocuklara umut oluyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de grafik tasarımcısı Gökçe Cantürk tarafından 2014 yılında başlatılan sosyal sorumluluk projesi 'Kahramanım Sensin', 14 sanatçının şarkı sözleri ile tasarlanan ajanda, defter, tişört gibi ürünlerin satışından elde edilen gelir ile Türkiye'nin dört bir yanından okullardaki çocukların ihtiyacı karşılanıyor. Alsancak Garı'nda düzenlenen Retro Festivali'nde stant açan Cantürk, çocuklara yardım amacıyla tasarlanan birbirinden renkli ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu.
Grafik tasarımcısı Gökçe Cantürk'ün 5 yıl önce hayata geçirdiği 'Kahramanım Sensin' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Alsancak Garı'da düzenlenen ikinci Retro Festivali'nde, geliriyle ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek amacıyla tasarlanan ürünler, ziyaretçilerle buluşturuldu. Göksel, Moğollar, Yeni Türkü ve Vega gibi sanatçılarla başlayıp, Cem Karaca, Mabel Matiz, Hayko Cepkin, Gökhan Türkmen, Can Bonomo, Ayşegül Aldinç, Ümit Sayın, Cem Adrian, Manga ve Ece Seçkin’in şarkı sözlerinin tasarımları ile devam eden proje kapsamında tasarlanan ürünlerin satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor. Öte yandan, proje destekçilerinden Moğollar grubunun imzalı tişörtleri gönüllüleri ve hayranlarını sevindiriyor. Her sözü ayrı bir hikaye anlatan şarkılardan esinlenip özgün tasarımlar yaratarak ‘şarkılarla çocukların kahramanı olma’ fikrinden yola çıkan gönüllüler, kahramanimsensin.com üzerinden satışa çıkardıkları ajanda, defter, tişört, bardak, bez çanta gibi ürünlerle gönüllülerin desteğini alarak her geçen gün bir çocuğa daha umut olmaya devam ediyor. 5 yılda yüzlerce çocuğu sevindiren proje, ilk senesinde Koruncuk Vakfı işbirliğinde elde edilen gelir ve bağışları çocuklara ulaştırdı. 2017 yılından itibaren yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen gelir ile Bolluca Çocuk Köyü’ne, korunma ihtiyacında olan çocukların günlük hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler yaptıran gönüllüler, Genç Koruncukların 1 yıllık tüm sosyal aktivite giderlerini karşıladı. 2018 yılının sonunda Muğla Umurca İlköğretim Okulu’na giderek etkinlik sınıfı kuran proje gönüllüleri, 2019 yılında daha çok okula etkinlik sınıfı kurarak sanata ilgili, üretken, meraklı, yaratıcı ve eşit şartlarda yaşam ve eğitim hakkına sahip nesiller yaratmaya katkı sunmayı hedefliyor.
ŞARKILARLA ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLUYORLAR
Bir grafik tasarımcı olarak mesleğini nasıl daha faydalı bir şeye dönüştürebileceğini düşünürken aklına bu projenin geldiğini belirten Gökçe Cantürk, şunları söyledi:
"Bunu Göksel, Moğollar, Yeni Türkü ve Vega grubu ile paylaştım. Onlar da projeye katılmayı talep ettiler. İlk başta onların baskılı ürünleri ile başladık; defterler, çantalar, tişörtler tasarladık. Talep gelmeye başlayınca sanatçılar kendileri gönüllü olarak projeye destek olmak istediler. Her sene ajanda çıkarıyoruz, bu ajandalarda da 14 sanatçının şarkı sözlerinden tasarımlar var. Elde ettiğimiz gelirle de ihtiyaç sahibi okullarda muhtarlıklarla belirlediğimiz çocukların kışlık giyim ihtiyaçlarını, kitap ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu öğrencileri kendimiz tespit ederek birebir elden teslim yapıyoruz. Çine’de, Soma’da, Van’da birçok okula yüzlerce öğrenciye yardımda bulunduk. Daha da büyüterek bu sene sanat sınıfları kurmayı planlıyoruz. Amacımız Türkiye’de Doğu ile Batı arasında bir ilişki kurmak. Biz projeyi İzmir’de yaşayanlar olarak yapıyoruz ama Doğu’ya Şırnak’a Van’a da yardım gönderiyoruz."
Ailelerden ve çocuklardan aldıkları tepkilerden bahseden Cantürk, "Okula götürdüğümüz eşyalar belki bizim için çok küçük şeyler fakat onlar için çok büyük şeyler olduğunu gördük. Özellikle Soma’daki okula gittiğimizde öğrenciler kış mevsiminde kar yağarken terlikle yürüyorlardı. Onlara çizme götürdüğümüzde sıraya giriyorlar, bekliyorlar. Çok masum çocuklar hepsi" diye konuştu.

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'Kahramanım Sensin' projesi çocuklara umut oluyor'Kahramanım Sensin' projesi çocuklara umut oluyor'Kahramanım Sensin' projesi çocuklara umut oluyor

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