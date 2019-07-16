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'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptırılan '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' törenle açıldı.

'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı

Haluk KARAASLAN-Hasan POLAT-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptırılan '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' törenle açıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı. Törende, tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, '1071'den 15 Temmuz'a adlı tek kişilik oyununu sergiledi. Ardından, 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'in babası Mithat Takdemir, oğlunun nasıl şehit olduğunu anlattı.
'15 TEMMUZ MÜZESİ AYRI BİR DEĞERE SAHİPTİR'
Tören konuşan Bakan Ersoy, darbe girişimi gecesi kahramanlık hikayelerinden birinin Kahramankazan'da yazıldığını söyledi. '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ni milletin yaşayan hafızası, manevi değerleri ve milli faziletlerinin abideleşmiş bir kimliği olarak gördüğünü kaydeden Bakan Ersoy, "İnsan beşerdir ve unutmak doğamızın bir parçası. Olayları hatırlasak da yaşananların manasını, anlamını o ilk zamanki gücüyle, değeriyle idrak etmek kolay değildir. Özellikle gelecek nesillerin yaşananları hakkıyla bilmesi ve anlaması çok önemlidir. O yüzdendir ki açılışını yaptığımız, '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' gibi abide eserler, ayrı bir değere sahiptir. 17 milyon lira ödenekle inşa edilen müzemiz yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip. Sığınak alanından depolara, kongre ve sergi salonlarından çocuk atölyesi ve kafeteryasına modern bir müze ve bir yaşam alanı inşa ettik" dedi.
Bakan Ersoy, konuşmasının ardından şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının gelecek kuşaklara aktarılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumların yer aldığı müzenin açılışını gerçekleştirdi.
ŞEHİDİN KABRİNE ZİYARET
Bakan Ersoy, açılışın ardından 15 Temmuz'da Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında şehit olan Ali Anar'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Kabir ziyaretinden sonra şehidin evine geçen Ersoy, Ali Anar'ın eşi Nuray Anar'a, Kuran-ı Kerim ve Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 57'nci alay sancağını hediye etti.

FOTOĞRAFLI

'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı

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