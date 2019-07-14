"Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere yapılan "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" 16 Temmuz'da ziyarete açılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın gözde kültür merkezlerinden biri olması amaçlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

Müzeyle 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların, halkın darbe girişimine karşı gösterdiği kararlı tepkinin ve sonrasında yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Müzenin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Müze sergi salonunun girişinde yer alan ve o gece yaşanan olayların etkisinin bir enstalasyonla yansıtıldığı camlı bölümün üzerinden sergileme bölümüne geçilecek.

Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, Türkiye'de gelişen olaylar, başlangıç saati itibarıyla dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılacak. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan'da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar yer alacak. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı görüntüsünde duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunulacak.