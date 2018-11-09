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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ten 10 Kasım mesajı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Ertürk, mesajında şunları kaydetti:

“Türk milletiyle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak eşsiz bir destan yazan Büyük Atatürk, milletin birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti  ile tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimiz, Atatürk'ün genç nesillere emanet ettiği ve 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni onun beklentileri doğrultusunda korumuş ve yüceltmiştir. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru yılmadan ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısının temelinde, milletin birlik ve beraberlik azmi ve iradesi bulunmaktadır. Atatürk'ün ideallerini, en ileri demokrasi bilinciyle hayata geçirmek ve ilerletmek milletimizin her ferdinin öncelikli görevi olmalıdır. Büyük Atatürk’ün kurucu vasıflarını gelecek nesillere iyi anlatarak, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedefine ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu vesileyle aramızdan ayrılışının 80’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

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